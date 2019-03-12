Лыжник Киливнюк рад серебряной медали на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Кирилл Киливнюк рад тому, что завоевал медаль на Всемирных студенческих играх. Об этом спортсмен рассказал во вторник журналистам после завершения гонки на 30 км на Универсиаде в Красноярске.

Киливнюк занял второе место в масс-старте. Победу одержал японец Наото Баба, третьим финишировал россиянин Илья Порошкин.

"Первые круги было очень легко, держался за Наото, но он очень силен, всю трассу нас тащил. Пытался держаться за ним, но в какой-то момент он оторвался. Где-то на 20-м километре почувствовал, что и мне, и ему стало тяжелее бежать, но мне, видимо, было похуже. Ближе к финишу российские лыжники старались работать командой, потому что нас было большинство", - рассказал Киливнюк.

"Спасибо сервису, лыжи сегодня работали отлично, - продолжил спортсмен. - Здесь за меня болеют много народу - и родственники, и друзья, это очень приятно. Особенно приятно, что удалось завоевать серебряную медаль на домашней Универсиаде".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.