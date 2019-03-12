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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Сборная Канады по хоккею завоевала бронзу Универсиады

В матче за третье место канадцы победили команду Казахстана со счетом 3:0
Хоккеисты сборной Канады Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной Канады
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Мужская сборная Канады по хоккею победила команду Казахстана со счетом 3:0 в матче за третье место на Универсиаде в Красноярске.

Шайбы забросили Эйдан Уоллес (27-я минута), Даниэль Дель Паджио (28) и Стивен Харпер (60).

В полуфинале турнира канадская команда уступила россиянам со счетом 1:5, а казахстанцы проиграли словакам (0:4).

Позднее во вторник в финальном матче турнира сборная России встретится с командой Словакии. Финал мужского турнира станет последним медальным соревнованием на Универсиаде в Красноярске.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия403932111
2Южная Корея64414
3Япония54413
4Австрия3306
5Финляндия32712
6Норвегия3238
7Франция24713
8Швейцария2237
9Швеция2125
9Германия2125
11Белоруссия2103
12Чехия1236
13Канада1225
14Китай1214
15Италия1113
16Польша1102
17Казахстан0437
18Грузия0011
18Великобритания0011
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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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