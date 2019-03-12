Сборная Канады по хоккею завоевала бронзу Универсиады

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Мужская сборная Канады по хоккею победила команду Казахстана со счетом 3:0 в матче за третье место на Универсиаде в Красноярске.
Шайбы забросили Эйдан Уоллес (27-я минута), Даниэль Дель Паджио (28) и Стивен Харпер (60).
В полуфинале турнира канадская команда уступила россиянам со счетом 1:5, а казахстанцы проиграли словакам (0:4).
Позднее во вторник в финальном матче турнира сборная России встретится с командой Словакии. Финал мужского турнира станет последним медальным соревнованием на Универсиаде в Красноярске.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|40
|39
|32
|111
|2
|Южная Корея
|6
|4
|4
|14
|3
|Япония
|5
|4
|4
|13
|4
|Австрия
|3
|3
|0
|6
|5
|Финляндия
|3
|2
|7
|12
|6
|Норвегия
|3
|2
|3
|8
|7
|Франция
|2
|4
|7
|13
|8
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|9
|Швеция
|2
|1
|2
|5
|9
|Германия
|2
|1
|2
|5
|11
|Белоруссия
|2
|1
|0
|3
|12
|Чехия
|1
|2
|3
|6
|13
|Канада
|1
|2
|2
|5
|14
|Китай
|1
|2
|1
|4
|15
|Италия
|1
|1
|1
|3
|16
|Польша
|1
|1
|0
|2
|17
|Казахстан
|0
|4
|3
|7
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|18
|Великобритания
|0
|0
|1
|1