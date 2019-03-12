Операция бойца UFC Куницкой на сломанный нос отложена

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Операция российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Яны Куницкой на нос отложена на несколько дней. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменки Ризван Магомедов.

Куницкая в минувшие выходные победила американку Мэрион Рено на турнире UFC в США. Позднее стало известно, что у россиянки диагностирован перелом носа.

"Яну пока не прооперировали. Необходимо, чтобы спал отек. В ближайшие пару дней это произойдет", - сказал Магомедов.

В активе 29-летней Куницкой, выступающей в легчайшей весовой категории, 12 побед и 4 поражения в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся.