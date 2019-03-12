СМИ: Макгрегор освобожден под залог после нападения на фаната

ТАСС, 12 марта. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор был освобожден под залог в размере $12,5 тыс. после нападения на фаната. Об этом сообщает британская газета Mirror.

Боец вечером понедельника направлялся из отеля в сторону ночного клуба LIV в Майами-Бич и встретился с фанатом, который хотел сфотографироваться со спортсменом. Ирландец выхватил телефон из рук поклонника, разбил его и ушел, забрав устройство с собой. Полиция сообщила, что потерпевший оценил стоимость гаджета в $1 тыс. Макгрегор не был задержан на месте преступления, следователи нашли спортсмена дома и заключили под стражу в окружной тюрьме Майами-Дейд, ему были предъявлены обвинения в повреждении чужого имущества и ограблении.