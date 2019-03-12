Почти 500 участников Универсиады покинули Красноярск

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Спортсмены и члены делегаций стран-участниц Универсиады, которая завершается 12 марта, начали покидать Красноярск. Об этом во вторник сообщает пресс-служба аэропорта "Красноярск".

"[Накануне] из аэропорта "Красноярск" улетел 471 спортсмен. Сегодня, 12 марта, планируется убытие еще 526 участников и членов команд", - сообщили в пресс-службе.

Самым оживленным днем для аэропорта станет 13 марта - в этот день Красноярск из аэропорта покинут 1,8 тыс. человек, прилетевших на Универсиаду. 14 марта поток спадет - улетят 309 человек, а 15 марта - 26 человек.

Церемония закрытия Универсиады пройдет позже во вторник. В соревнованиях принимали участие около 3 тыс. спортсменов.