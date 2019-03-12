Промоутер: организация боя Ковалев - Бивол потребует большой работы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Организация объединительного поединка между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и обладателем титула Всемирной боксерской Ассоциации (WBA) Дмитрием Биволом потребует длительной работы. Об этом ТАСС заявила глава компании Main Events Кэти Дува.

Ранее Ковалев вызвал Бивола на поединок. Менеджер Бивола Вадим Корнилов сообщил ТАСС, что бой может пройти в конце лета.

"За короткий срок невозможно будет организовать такой большой поединок. Это требует большой совместной работы промоутеров и телевизионных платформ", - сказала Дува.

Бивол ранее единогласным решением победил американца Джо Смита и защитил титул WBA. Всего на его счету 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

На счету Ковалева 33 победы (28 нокаутом), 3 поражения и одна ничья.