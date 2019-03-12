{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Медведев на Универсиаде получил в подарок хоккейную клюшку

Председатель правительства посетил деревню Игр в Красноярске и встретился со спортсменами

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что недавно встал на коньки и начал играть в хоккей.

Председатель правительства, посещая деревню Универсиады, встретился с призерами и победителями Игр, среди которых была женская сборная РФ по хоккею, обыгравшая в финале Канаду. На память об этой победе спортсменки преподнесли в подарок главе кабинета министров клюшку с автографами команды.

"Это великолепно. Я сам чуть-чуть встал на коньки, так что поставлю в коллекцию, как минимум", - сказал Медведев. Он тепло поздравил сборную с победой, пожелав дальнейших успехов.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Евро-2020
Беглов уверен, что Санкт-Петербург сможет принять ЧЕ-2020 по футболу на высоком уровне
Врио главы города отметил, что, в отличие от подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, в Петербурге не потребуется создания больших инфраструктурных объектов
Читать полностью