Медведев на Универсиаде получил в подарок хоккейную клюшку

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что недавно встал на коньки и начал играть в хоккей.

Председатель правительства, посещая деревню Универсиады, встретился с призерами и победителями Игр, среди которых была женская сборная РФ по хоккею, обыгравшая в финале Канаду. На память об этой победе спортсменки преподнесли в подарок главе кабинета министров клюшку с автографами команды.

"Это великолепно. Я сам чуть-чуть встал на коньки, так что поставлю в коллекцию, как минимум", - сказал Медведев. Он тепло поздравил сборную с победой, пожелав дальнейших успехов.