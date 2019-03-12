Главный тренер женской сборной России по гандболу Трефилов выписан из больницы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов выписан из больницы после операции на сердце. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Трефилов переведен в общую палату, краснодарские врачи готовят его к выписке через неделю

"Евгений Васильевич выписан из больницы. Сейчас у него будет период восстановления, а дальше будем смотреть", - сказал Шишкарев.

19 февраля Трефилов перенес операцию на сердце. Ранее сообщалось, что он переведен в общую палату.

В его отсутствие тренерский штаб национальной команды не будет изменен. "Тренерский штаб останется прежним. Тренеры, имеющиеся в команде, будут выполнять все необходимые функции в ближайших матчах", - сказал Шишкарев.

В настоящий момент в тренерский штаб национальной команды входят Алексей Алексеев, Алексей Гумянов и тренер вратарей Любовь Каляева. Сборная России 22 и 23 марта проведет товарищеские матчи с командой Швеции.

63-летний Трефилов с 2016 года возглавляет краснодарскую "Кубань". Под его руководством сборная России стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, выиграла золото и серебро Олимпийских игр.