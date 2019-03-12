Главный тренер женской сборной России по гандболу Трефилов выписан из больницы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов выписан из больницы после операции на сердце. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
"Евгений Васильевич выписан из больницы. Сейчас у него будет период восстановления, а дальше будем смотреть", - сказал Шишкарев.
19 февраля Трефилов перенес операцию на сердце. Ранее сообщалось, что он переведен в общую палату.
В его отсутствие тренерский штаб национальной команды не будет изменен. "Тренерский штаб останется прежним. Тренеры, имеющиеся в команде, будут выполнять все необходимые функции в ближайших матчах", - сказал Шишкарев.
В настоящий момент в тренерский штаб национальной команды входят Алексей Алексеев, Алексей Гумянов и тренер вратарей Любовь Каляева. Сборная России 22 и 23 марта проведет товарищеские матчи с командой Швеции.
63-летний Трефилов с 2016 года возглавляет краснодарскую "Кубань". Под его руководством сборная России стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, выиграла золото и серебро Олимпийских игр.