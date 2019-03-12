Восемь российских легкоатлетов включены в новый пул допинг-тестирования IAAF

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Восемь российских легкоатлетов вошли в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС сообщила антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

"IAAF уведомила нас о том, что в новый международный пул допинг-тестирования включены восемь российских легкоатлетов, которые имеют нейтральный статус, - сказала Иконникова. - По сравнению с предыдущим пулом никаких изменений не произошло".

В пул допинг-тестирования IAAF на 2019 год вошли многоборец Илья Шкуренев, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, толкатель ядра Александр Лесной, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов, ходок Василий Мизинов и метатель молота Алексей Сокирский.

В то же время, в национальный регистрируемый и расширенный пулы тестирования Российского антидопингового агентства в 2019 году включены 430 легкоатлетов (268 и 162 соответственно).