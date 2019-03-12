УЕФА попросил власти Петербурга разместить фан-зону ЧЕ-2020 на Дворцовой площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил властям Санкт-Петербурга разместить еще одну фан-зону чемпионата Европы 2020 года на Дворцовой площади, наряду с площадкой для болельщиков на Конюшенной площади города. Об этом журналистам во вторник заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов по итогам заседания открытой части наблюдательного совета по подготовке и проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года.

"Фан-зону мы предлагаем на Конюшенной площади, хотя УЕФА просит, чтобы мы выделили и Дворцовую площадь. Но как было сказано Александром Дмитриевичем Бегловым, вопрос этот очень сложный, но будем, тем не менее, рассматривать его, потому что у нас в этот июньский период много других мероприятий проходят на Дворцовой площади", - сказал Кириллов.

Вопрос о дополнительной площадке стоит на повестке дня петербургского оргкомитета, и, по словам Кириллова, УЕФА ранее выражал готовность профинансировать функционирование такой зоны в период определенных матчей турнира.

В конце января по итогам заседания оргкомитета сообщалось, что власти Санкт-Петербурга планируют проводить фестиваль болельщиков чемпионата Европы по футболу 2020 года на Конюшенной площади, которая ранее принимала гостей мирового футбольного первенства 2018 года. Также заявлялось о том, что рассматривается возможность размещения дополнительных площадок для публичного просмотра матчей - на территории спорткомплекса "Юбилейный" и выставочного комплекса "Ленэкспо", расположенных соответственно на Петроградской Стороне и Васильевском острове в исторической части города.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.