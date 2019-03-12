Около 2 тыс. волонтеров планируется привлечь на ЧЕ-2020 по футболу в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Около 2 тысяч волонтеров планируется задействовать в период проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам во вторник заявил вице-губернатор Владимир Кириллов по итогам заседания открытой части наблюдательного совета по подготовке и проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Санкт-Петербург осуществит набор волонтеров ЧЕ-2020 по футболу в 2019 году

"Волонтеров будет порядка 1,5-2 тысяч. Начнется буквально с лета набор волонтеров, за год до чемпионата", - сказал Кириллов.

На заседании оргкомитета в Смольном во вторник врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что набор волонтеров планируется осуществить в рамках реализации волонтерской программы чемпионата Европы 2020 года.

В ходе общения с прессой Кириллов добавил, что аспекты организации турнира в Петербурге, связанные с доставкой болельщиков на стадион, будут реализованы так же, как на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.