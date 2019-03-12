Егоров: футбольный арбитр Карасев пока не готов к возвращению из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский арбитр Сергей Карасев пока не готов к возвращению в работу из-за проблем со здоровьем. Об этом журналистам заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Карасев получил травму ноги во время учебно-тренировочных сборов судей Российской премьер-лиги, которые проходили в Турции в начале февраля.

"К сожалению, Сергей (Карасев) получил травму. Там не все хорошо, какие-то проблемы со здоровьем. К сожалению, затянулось, нам его не хватает", - сказал Егоров.