Роман Ротенберг: сборная России по хоккею прибавляла от игры к игре на Универсиаде

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Российские хоккеисты играли лучше с каждым матчем на Универсиаде в Красноярске. Такое мнение ТАСС во вторник высказал первый вице-президент Федерации хоккея России, руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг.

Во вторник сборная России одержала победу над командой Словакии со счетом 2:1 в финале турнира на Универсиаде.

"Я как член команды и участник этого процесса могу сказать, что это командная победа - все ребята бились друг за друга, были единым целым, прибавляли от игры к игре, - сказал Ротенберг. - Надо поблагодарить тренерский штаб за огромную проведенную работу: мы видели, как тактически сложно складывался матч со словаками - сильная команда в финале. Ребята бились за родину, чувствовали, что вся страна была с ними. До игры было все обсуждено с командой, была видна высокая мотивация ребят".

"Это очень важная победа. Непросто играть при таком давлении домашних трибун - всегда тяжело выигрывать дома, мы понимаем это по истории спорта. Но ребята сегодня справились, поэтому поздравляю всю команду, огромное спасибо болельщикам за поддержку. И спасибо тренерскому штабу", - заключил Ротенберг.

Сборная России восемь раз выигрывала мужской хоккейный турнир на Универсиадах. Финал мужского турнира стал последним медальным соревнованием на Универсиаде в Красноярске. Церемония закрытия соревнований состоится позднее во вторник.