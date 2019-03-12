Российская премьер-лига отметила улучшение состояния газона на стадионе в Петровском парке

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) отметило улучшение состояния газона на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в Петровском парке. Об этом во вторник на пресс- конференции заявил спортивный директор лиги Владимир Пышкин.

В начале марта комиссия РПЛ по допуску футбольных полей отказала "Динамо" в проведении встречи 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке из-за неудовлетворительного состояния газона. Игра прошла в Химках и завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0.

"До следующей домашней игры "Динамо" время еще есть, соответственно, время для улучшения газона тоже есть, - сказал Пышкин. - Если клуб решит играть на стадионе в Петровском парке, то комиссия лиги поедет на арену за 10 дней до матча. Пока у них заявлен стадион в Химках. По состоянию газона на стадионе в Петровском парке РПЛ отмечает улучшение".

Следующий домашний матч "Динамо" проведет 30 марта против "Локомотива".