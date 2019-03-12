Клуб "БЛиК" снялся с чемпионата России по мини-футболу

ТАСС, 12 марта. Нефтеюганский мини-футбольный клуб "БЛиК" отказался от участия в первенстве России сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Причины данного решения не уточняются.

"Мы благодарим всех болельщиков и любителей мини-футбола, которые поддерживали нашу команду. Огромное вам спасибо", - говорится в заявлении клуба.

"БЛиК" занимал предпоследнее, девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков после 28 матчей. Лидирует клуб КПРФ, имеющий в активе 64 очка после 28 встреч. "БЛиК" - серебряный призер первенства страны сезона-2017/18, лучшим результатом нефтеюганского клуба в Кубке России является выход в 1/8 финала.