Два случая возможного нарушения антидопинговых правил были зафиксированы РУСАДА в феврале

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Два случая возможного нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами были зафиксированы Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в феврале. Об этом во вторник сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

РУСАДА в феврале более чем на треть увеличило число тестирований по сравнению с январем

"В период с 1 по 28 февраля было выявлено два случая возможных нарушений антидопинговых правил, по которым проходила обработка результатов сотрудниками нашего соответствующего отдела", - сказала Пахноцкая.

Согласно отчету РУСАДА за январь, в первый месяц года было зафиксировано также два случая возможного нарушения антидопинговых правил. Подозреваемыми тогда стали атлет, представляющий Федерацию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, и прыгун в воду.

"В феврале было выявлено 39 нарушений спортсменами правил доступности для тестирования, - продолжила собеседница ТАСС. - В январе таких случаев было 28".

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля АДАМС указывать местонахождение в любой день и период времени, в который они должны быть в указанном месте. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев такие спортсмены могут понести дисквалификацию сроком до двух лет.

Так, победитель зимнего чемпионата мира 2018 года в прыжках в высоту Данил Лысенко из-за неоднократных нарушений правил доступности в настоящее время лишен возможности участвовать в соревнованиях и тренироваться вместе со сборной, в отношение него ведется расследование.