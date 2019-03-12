Чемпионка ОИ-2014 Сотникова выступит на церемонии закрытия Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2014 года фигуристка Аделина Сотникова примет участие в церемонии закрытия Универсиады в Красноярске, которая стартует на "Платинум-Арене" в 16:00 мск. Об этом ТАСС во вторник сообщил серебряный призер Игр-2002, режиссер- постановщик церемоний открытия и закрытия Универсиады-2019 Илья Авербух.

"Сегодня на церемонии закрытия Всемирных студенческих игр выступят звезды фигурного катания - Аделина Сотникова, Оксана Домнина и Роман Костомаров", - сказал Авербух.

Костомаров является олимпийским чемпионом 2006 года в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой, Домнина выиграла бронзу Олимпиады 2010 года в дуэте с Максимом Шабалиным.

Всемирные студенческие игры проходили в Красноярске с 2 по 12 марта. В медальном зачете Универсиады сборная России заняла первое место, завоевав 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных, 32 бронзовых. Второе место заняла команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке расположилась сборная Японии (5-4-4).