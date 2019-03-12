Спортивный журналист Алексей Зубаков умер в результате ДТП

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Спортивный журналист Алексей Зубаков, активно сотрудничавший со Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), скончался 11 марта в возрасте 55 лет в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом ТАСС во вторник сообщил первый вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов.

"Я узнал об этом совсем недавно и подавлен случившимся, - признался Сильнов. - Ушел из жизни журналист Алексей Зубаков, очень активно освещавший легкую атлетику. Как мне рассказал его друг, он умер в больнице после того, как 10 марта стал жертвой дорожно-транспортного происшествия".

"В такси, которое вызвал Зубаков, на большой скорости врезался другой автомобиль. Врачи почти сутки пытались спасти его жизнь, но не сумели это сделать. Сейчас родственники Зубакова собирают деньги, чтобы достойно похоронить его", - сказал один из руководителей ВФЛА.

По информации ТАСС, ДТП произошло утром 10 марта, когда Зубаков собирался выехать из Подольска на работу в Москву.