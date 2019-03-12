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Более 5 тыс. зрителей ожидается на первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ в Екатеринбурге

Первый матч серии четвертьфинала пройдет 14 марта на арене "Уралец", вмещающей 5,5 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Более 5 тыс. болельщиков ожидается на первой игре серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между екатеринбургским "Автомобилистом" и уфимским "Салаватом Юлаевым". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе уральского клуба.

Первый матч серии четвертьфинала пройдет 14 марта на арене "Уралец", вмещающей 5,5 тыс. зрителей, начало - 17:00 мск.

"Мы ожидаем, что все трибуны будут заполнены, а это 5,5 тыс. зрителей. Все билеты, которые предназначались для свободной продажи, проданы. Остается лишь небольшая часть, закрепленная за КХЛ. Несмотря на большой интерес к игре со стороны болельщиков, организовать дополнительную трансляцию на улицах города мы не можем, так как все права принадлежат КХЛ", - рассказали в пресс-службе.

В первом раунде плей-офф "Автомобилист" победил челябинский "Трактор" со счетом 4-0. Клуб из Екатеринбурга впервые вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

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