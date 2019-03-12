КРАСНОЯСРК, 12 марта /ТАСС/. Глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин заявил, что Красноярск задал новые стандарты организации Универсиады. Об этом он заявил на церемонии закрытия Студенческих игр.

"За дни на Универсиаде мы пережили много эмоций: радость побед и горечь поражений, восторг от настоящей спортивной борьбы, неподдельное восхищение от Универсиады. Красноярск задал новые стандарты подготовки и гостеприимства", - сказал Матыцин.

Также глава FISU отметил вклад волонтеров в успешное проведение соревнований: "Хочу отдельно упомянуть волонтеров, без них все это было бы невозможно. С самого раннего утра и до позднего вечера они были рядом с нами, с улыбкой на лице, всегда готовые прийти на помощь".

"Дорогие спортсмены, вне всякого сомнения, вы стали героями этой Универсиады, миллионы зрителей по всему миру оценили ваше мастерство, вы смогли вдохновить не только болельщиков в своих странах, но и в Красноярске. Красноярск подарил миру своих олимпийских и паралимпийских чемпионов, в будущем здесь появятся немало звезд спорта, ведь множество детей и подростков посмотрели на выступления, и я уверен, что они покидали стадионы, преисполненные мечтаний о своих спортивном будущем", - добавил глава FISU.

Матыцин отметил, что студенты во время соревнований Всемирных студенческих игр не забывали о принципах FISU. "На церемонии открытия я призывал вас соревноваться в духе дружбы и взаимоуважения. Вы продемонстрировали настоящую страсть, но не забыли об этих принципах, надеюсь, вы сумеете найти время, чтобы поблагодарить всех, кто помог вашему успеху. Скоро флаг FISU будет передан, а мы ждем ваших выступлений в Люцерне", - заключил глава FISU.

Зимняя Универсиада в Красноярске прошла с 2 по 12 марта. Победителем общекомандного зачета стала сборная России, завоевавшая 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных, 32 бронзовых. На втором месте команда Южной Кореи (6-4-4), на третьем - сборная Японии (5-4-4).