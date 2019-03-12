Шарапова и Нурмагомедов вошли в число 100 самых популярных спортсменов мира по версии ESPN

ТАСС, 12 марта. Российская теннисистка Мария Шарапова и боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов вошли в рейтинг 100 самых популярных спортсменов по версии американского спортивного телеканала ESPN. 30-летний Нурмагомедов занял 15-е место, 31-летняя Шарапова расположилась на 37-й строчке.

В апреле 2018 года Нурмагомедов стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), победив американца Эла Яквинту, а 7 октября защитил пояс в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Всего в активе российского спортсмена 27 побед в 27 боях в смешанных единоборствах.

Шарапова является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, всего в ее активе 39 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В данный момент россиянка занимает 29-е место в рейтинге WTA.

Первую строчку в списке самых популярных спортсменов занял футболист сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, второе - американский игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, третье - футболист сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси.

Следом расположились нападающий сборной Бразилии по футболу и французского ПСЖ Неймар, боец ММА Конор Макгрегор (Ирландия), теннисист Роджер Федерер (Швейцария), игрок в крикет Вират Кохли (Индия), теннисист Рафаэль Надаль (Испания), защитник клуба НБА "Голден Стэйт" Стефен Карри (США). Первую десятку замкнул американский гольфист Тайгер Вудс. Казахстанский боксер Геннадий Головкин занял 78-е место.

ESPN четвертый год подряд составляет рейтинг самых популярных спортсменов мира. Группа аналитиков телекомпании рассчитывает рейтинг по собственной формуле, которая учитывает три фактора: частоту поисковых запросов, рекламные контракты и количество подписчиков в социальных сетях.