Дегтярев: Универсиада прошла на высочайшем организационном уровне

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что Универсиада в Красноярске показала высочайший уровень организации. Слова Дегтярева ТАСС предоставила его пресс-служба.

Зимняя Универсиада в Красноярске прошла с 2 по 12 марта. Победителем общекомандного зачета стала сборная России, завоевавшая 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных, 32 бронзовых.

"Универсиада прошла на высочайшем организационном уровне, в город приехали тысячи иностранцев: спортсменов, болельщиков и журналистов, - сказал Дегтярев. - Гостей встречали более 5 тысяч волонтеров, в ресторанах туристы могли попробовать блюда национальной кухни, увидеть настоящий сибирский колорит. Многие иностранцы выразили желание снова посетить Россию. Мы благодарим организаторов за проделанную большую работу".

Он добавил, что Универсиада оставила богатое наследие городу. "Это и новые спортивные объекты, и медицинские учреждения, и масштабная транспортная инфраструктура. Также построены объекты экономики свободного времени - гостиницы, отели, рестораны, готовые принимать новых туристов. Рад за жителей Красноярска, которые получили богатое наследие", - отметил Дегтярев.

Следующая зимняя Универсиада пройдет в Люцерне с 21 по 31 января 2021 года.