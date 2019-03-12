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Футбол в России

"Спартак" пригласил Массимо Карреру на матч с "Зенитом"

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 17 марта
Массимо Каррера Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Массимо Каррера
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 12 марта. Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера приглашен на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским клубом и санкт-петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Вчера в Москву прилетел Массимо Каррера - тренер, под руководством которого в сезоне-2016/17 красно-белые стали чемпионами России впервые после долгого перерыва. "Спартак" приглашает Массимо на предстоящий воскресный матч премьер-лиги, в котором соперником нашей команды станет питерский "Зенит". Итальянского специалиста и его семью ждут места в президентской ложе "Открытие-Арены" и памятный подарок от клуба", - говорится в сообщении.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 17 марта.

Каррера покинул пост главного тренера "Спартака" 22 октября 2018 года. Сейчас 54-летний итальянец взял паузу в карьере и живет в итальянском Бергамо.

В "Спартаке" Каррера провел два сезона, подписав контракт с клубом в 2016 году. В дебютном сезоне итальянец привел команду к первому за 16 лет чемпионству. Итальянец ранее также входил в тренерский штаб "Ювентуса" и сборной Италии.

Теги
Российский футболКаррера, Массимо
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