Клуб ВХЛ "Сокол" не сыграет на "Платинум-Арене" в Красноярске до конца сезона

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Красноярский клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Сокол" не сможет провести оставшиеся встречи сезона на многофункциональном комплексе "Платинум-Арена". Об этом журналистам на пресс-конференции во вторник сообщил генеральный директор ООО "Платинум-Арена" Роман Сотников.

"Платинум-Арена" была построена для спортивных мероприятий в рамках зимней Универсиады-2019. Арена (вместимость 7 тыс. зрителей) принимала соревнования по фигурному катанию, также на ней прошли церемонии открытия и закрытия Всемирных студенческих игр. В настоящее время "Сокол" проводит свои матчи на другом спортивном сооружении Универсиады - "Кристалл-Арене", на котором во вторник прошел финал мужского хоккейного турнира.

"До конца сезона они ["Сокол"] на "Платинум-Арену" не вернутся. Мы не сильно готовы к их возвращению, нам пришлось снять видеокуб. Все, что есть в комплексе демонтируется, чтобы привести арену в соответствие, нужен минимум месяц", - сказал Сотников.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата ВХЛ "Сокол" занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 68 очков после 56 матчей, и вышел в плей-офф Кубка Петрова. В 1/8 финала "Сокол" победил в серии до трех побед тольяттинскую "Ладу" (3-2), в следующем раунде турнира красноярской команде противостоит санкт-петербургский клуб "СКА- Нева" (счет в серии - 0-1).