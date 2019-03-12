Шведская биатлонистка Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в Эстерсунде

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 12 марта. /ТАСС/. Шведская биатлонистка Ханна Эберг заняла первое место в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира, который проходит в Эстерсунде. Спортсменка показала результат 43 минуты 10,4 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци (отставание 23,6 секунды; 0 промахов), третьей стала француженка Жюстин Бреза (+32,5; 1). Россиянка Лариса Куклина заняла 16-е место (+2.53,7; 1), Екатерина Юрлова-Перхт - 17-е (+3.01,3; 3), Светлана Миронова - 33-е (+4.16,0; 5), Ульяна Кайшева - 60-е (+6.43,0; 6).

Виттоцци выиграла малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок, в ее активе 140 очков. На втором месте Паулина Фиалкова (111) из Словакии, на третьем - чешка Маркета Давидова (102). Лучшей из россиянок стала Кайшева, занявшая 23-ю строчку (31).

24-летняя итальянка также лидирует в общем зачете Кубка мира, на ее счету 818 очков. На второй позиции идет ее соотечественница Доротея Вирер (792), третье место занимает Анастасия Кузьмина (718) из Словакии, россиянка Екатерина Юрлова-Перхт - 22-я (364).

Соревнования продолжатся в среду мужской индивидуальной гонкой на 20 км. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.