Индивидуальная гонка была единственным стартом Кайшевой на ЧМ по биатлону

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 12 марта. /ТАСС/. Индивидуальная гонка для биатлонистки Ульяны Кайшевой была единственным стартом на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Об этом она рассказала журналистам после ее окончания.

Кайшева с шестью промахами заняла 60-е место, став худшей из четырех россиянок, вышедших на старт. Победу одержала шведка Ханна Эберг.

"Я целенаправленно готовилась к этой гонке, знала, что у меня будет только один старт, - сказала Кайшева. - Было немного волнительно, зная, что у меня только один шанс, и ты больше не сможешь проявить себя здесь. Попадание в десятку сильнейших сегодня было бы отличным результатом".

"Гонка прошла хорошо, но результат плохой. Понравилось мое состояние, то, как я передвигалась по трассе. Что касается стрельбы, то мне кажется, что я немного неправильно делала поправки на ветер. Пока окончательно еще не разобрали ошибки", - добавила биатлонистка.

Соревнования продолжатся в среду мужской индивидуальной гонкой на 20 км. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.