ФК "Динамо" рассчитывает провести матч против "Локомотива" 30 марта на новом стадионе

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" рассчитывает провести первый матч на новом стадионе против столичного "Локомотива" 30 марта в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам во вторник сообщил член попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Сергей Степашин.

Матч со "Спартаком" (0:1), прошедший 10 марта в рамках 19-го тура РПЛ, должен был стать первым для "Динамо" на новом стадионе в Петровском парке после реконструкции, которая началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018-го. Однако комиссия РПЛ по допуску футбольных полей отказала "Динамо" в проведении матча со "Спартаком" на новой арене, в результате встреча была перенесена на "Арену-Химки".

"Я разговаривал с управляющей компанией, которая занимается вопросом газона, и на настоящий момент существуют два варианта. Первый - подготовить газон к матчу с "Локомотивом" и летом его заново менять, либо сделать полноценный газон к маю. Смена управляющей компании привела к печальному состоянию газона, все мы рассчитывали сыграть со "Спартаком" 10 марта в Петровском парке, но не получилось. Процентов на 70 мы склоняемся к первому варианту", - сказал Степашин.

"Отвечая на вопрос о причинах неготовности газона, не буду говорить, что дело в агрономах. Есть такое понятие цены и качества. И есть такая пословица "Не гонялся бы ты поп за дешевизной", - добавил член попечительского совета ВФСО "Динамо".

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 19 встреч. В следующем матче 16 марта "Динамо" на выезде сыграет с "Оренбургом".