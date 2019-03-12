Посвященная футбольным чемпионатам мира выставка "Мяч в искусстве" открылась в Москве

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Международная арт-выставка "Мяч в искусстве", посвященная чемпионатам мира по футболу, открылась в Москве. Об этом из конференц-зала Московского государственного института международных отношений (МГИМО) сообщает корреспондент ТАСС.

На выставке представлены более 60 работ известных художников из России, Японии, Италии, Франции, США, Швейцарии, Индии, Нидерландов, Бразилии и других стран. Авторы работ посвятили свои работы болельщикам, спортсменам и тренерам.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, представители посольства Катара в РФ, а также послы ряда стран Европы, Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока. Кроме того, в церемонии приняли участие бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу, депутат Валерий Газзаев, почетный вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, а также член попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Сергей Степашин.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в своем приветственном слове, зачитанном Карасиным, подчеркнул благотворное влияния крупных футбольных форумов на ситуацию на мировой арене.

"Состоявшийся в России летом прошлого года чемпионат мира не только стал настоящим праздником для сотен тысяч болельщиков, но и содействовал поддержанию атмосферы доверия и взаимопонимания в мире, - отметил Лавров. - Полезный вклад в популяризацию спорта призвана внести и ваша выставка, собравшая работы современных художников из разных стран мира".

Дорога в Катар

Выставка продлится до 31 марта. После завершения выставки, экспозиция отправится в турне по странам Европы и мира, а завершится в 2022 году в Дохе.

"Буду немногословен, национальная команда [России] в курсе, что я здесь, я рад, что такая прекрасная выставка проходит в Москве. Мы рады, что доставили вам удовольствие этим летом, но мы хотим, чтобы эта радость была на постоянной основе, мы приложим все усилия, чтобы принять участие в следующем чемпионате мира 2022 года в Катаре", - заявил Черчесов.

"Как вы знаете, чемпионат мира, который прошел в России стал самым успешным за всю историю его проведения, следующий чемпионат пройдет в Катаре. Правительство страны крайне заинтересовано в продолжении того сотрудничества, которое налажено между странами. Мы рады, что данная выставка стартует именно в России, символично то, что она завершается в Катаре, мы будем рады принять Россию в 2022 году на домашнем чемпионате мира", - поделился впечатлениям представитель посольства Катара в РФ Валид Алемади.