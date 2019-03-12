Степашин: задача "Динамо" - занять минимум шестое место в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Задачей московского футбольного клуба "Динамо" на этот сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) является место не ниже шестого в турнирной таблице. Об этом заявил ТАСС член попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Сергей Степашин.

В воскресенье "Динамо" уступило дома московскому "Спартаку" (0:1) в рамках 19-го тура РПЛ.

"Кредит доверия к Дмитрию Хохлову зависит от него самого. Нужно хорошо закончить и занять место не ниже шестого. Все ресурсы, шансы и возможности для этого есть, даже у сегодняшнего состава "Динамо". Да, было несколько нелепых проигранных матчей, да и со "Спартаком" по большому счету во втором тайме должны были выигрывать", - заявил Степашин.

После 19 туров московский клуб занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. На шестом месте на данный момент расположился казанский "Рубин", в активе которого 28 баллов.

Хохлов был назначен главным тренером "Динамо" 7 октября 2017 года, сменив на этом посту Юрия Калитвинцева.