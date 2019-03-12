Биатлонистка Куклина заявила, что ей удается избегать оскорблений в интернете

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 12 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, что ей удается избегать оскорбительных сообщений в социальных сетях. Об этом она рассказала журналистам после окончания индивидуальной гонки чемпионата мира в Эстерсунде, которая стала для нее дебютной на турнире.

Куклина с одним промахом заняла 16-е место, став лучшей из четырех россиянок, вышедших на старт. С потоком оскорблений в интернете по ходу чемпионата мира столкнулась другая россиянка Евгения Павлова.

"У меня намного проще, за все время мне негативные сообщения прислали разве что человека два, но на это я ответила позитивом, приняла к сведению, - сказала Куклина. - Я понимаю каждого болельщика, им хочется видеть результат, которого нет. Но мы тоже стараемся, выполняем работу, которую говорят нам тренеры, мы хотим результата не меньше, чем кто-либо другой".

28-летняя биатлонистка, для которой нынешний сезон стал дебютным в сборной России, является активным пользователем Instagram. "Да, мне многие пишут, я рада, что хоть чем-то радуем, раз не результатами. Вести официальную страницу Союза биатлонистов России? Нет, я лучше пока побегаю, потренируюсь", - заметила она.

"Я не знала, поеду сюда или нет, потому что весь сезон прошел скомканно, из-за болезней у меня было мало стартов. Так что была рада, когда сообщили, что сюда еду, рассчитывала на индивидуальную гонку", - сказала Куклина.

"Я недовольна результатом, потому что рассчитывала на более высокое место сегодня, как минимум на шестерку сильнейших, но что-то пошло не так. По приезде сюда у меня было хорошее самочувствие, но сегодня что-то произошло с мышцами, с первого круга меня повязало", - добавила спортсменка.

Соревнования продолжатся в среду мужской индивидуальной гонкой на 20 км. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.