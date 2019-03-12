Шведская биатлонистка Эберг отметила вклад Пихлера в победу на чемпионате мира

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 12 марта. /ТАСС/. Шведка Ханна Эберг отметила вклад тренера команды Вольфганга Пихлера в победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде. Свой успех она прокомментировала журналистам после окончания соревнований.

Эберг является олимпийской чемпионкой Пхёнчхана в той же дисциплине. Пихлер с 2011 по 2014 год работал в женской сборной России.

"Вольфганг - особенный, великий человек, и очень классный. Он из тех людей, которые умеют составить грамотные тренировочные программы, дающие результат. Для меня он составил специальную программу подготовки к чемпионату мира", - сказала Эберг.

64-летний немецкий специалист Пихлер в настоящее время возглавляет сборную Швеции, по окончании сезона он завершит карьеру тренера.

Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.