Источник: три кандидата претендуют на пост главы Федерации бобслея России

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Елена Аникина, Андрей Пимашков и Олег Соколов примут участие в выборах президента Федерации бобслея России. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в федерации.

Прием заявок от кандидатов завершился 10 марта. Выборы нового главы федерации пройдут 20 марта на внеочередной конференции в Сочи.

Аникина временно возглавила Федерацию бобслея России 22 января, сменив на посту президента организации Александра Зубкова, который был дисквалифицирован на два года Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи.

Бизнесмен из Красноярска Пимашков выдвинут местной федерацией санного спорта и бобслея. Соколов возглавлял сборную России по бобслею с 2010 по 2012 год. Он был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы федерации в июле 2018 года, однако снял свою кандидатуру накануне голосования.

Зубков возглавил Федерацию бобслея России в июне 2016 года, а в июле 2018 года был переизбран. 16 января 2019 года IBSF дисквалифицировала его до 18 декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил Играх в Сочи. Зубков 22 января принял решение временно оставить пост президента федерации, чтобы сохранить за отечественными бобслеистами и скелетонистами право выступать в международных соревнованиях. Позднее 5 февраля он подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, дата слушаний по апелляции в настоящий момент неизвестна.