"Возвращайтесь - вам здесь рады". Универсиада в Красноярске закрылась красочной церемонией

Скандированием "Молодцы!" зрители на "Платинум-Арене" приветствовали триумфаторов Игр - спортсменов сборной России, которые обеспечили себе победу в общекомандном зачете домашней Универсиады за четыре дня до завершения Игр. Кроме того, завоевав 41 золотую медаль, российские атлеты поставили рекорд по количеству наград высшей пробы на одной зимней Универсиаде.

Представлению предшествовал парад участников Универсиады, среди которых были как самые многочисленные, так и совсем небольшие делегации - по одному свои страны в Красноярске представили атлеты из Афганистана, Индонезии, Исландии, Люксембурга, Непала, Филиппин, Португалии, Мексики и ОАЭ. Эти спортсмены были удостоены самых жарких аплодисментов.

По окончании парада атлетов на сцену вышли волонтеры Студенческих игр в Красноярске, всего на Универсиаде было задействовано около пяти тысяч добровольцев, которых за улыбчивость, приветливость и цвет формы называли "смурфиками". Волонтеры показали красочный танцевальный номер благодарности, в котором приняли участие 450 человек.

С приветственным словом к участникам и зрителям обратился премьер-министр России Дмитрий Медведев. "Универсиада заканчивается, но мы не прощаемся. Надеюсь, что Красноярск оставил в ваших сердцах самые лучшие воспоминания", - обратился он участникам и гостям Студенческих игр на церемонии закрытия. По его мнению, в Красноярске "молодые спортсмены смогли в полной мере проявить свои таланты и создать прекрасный трамплин для взлета к следующим вершинам и рекордам".

"Наших зарубежных гостей мы приглашаем в Россию снова! Здесь всегда будут вам рады!" - заверил премьер-министр.

Новые стандарты

Президент Федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин в своей речи заявил, что Красноярск задал новые стандарты организации Универсиады. Также глава FISU отметил большой вклад в успех Универсиады волонтеров.

"Красноярск задал новые стандарты подготовки и гостеприимства, - сказал Матыцин. - Хочу отдельно упомянуть волонтеров, без них все это было бы невозможно. С самого раннего утра и до позднего вечера они были рядом с нами, с улыбкой на лице, всегда готовые прийти на помощь".

Матыцин отметил, что студенты во время соревнований не забывали о принципах FISU. "На церемонии открытия я призывал вас соревноваться в духе дружбы и взаимоуважения. Вы продемонстрировали настоящую страсть, но не забыли об этих принципах, надеюсь, вы сумеете найти время, чтобы поблагодарить всех, кто помог вашему успеху", - заключил он.

"Добро пожаловать в Швейцарию"

Одним из ключевых событий церемонии стала передача флага FISU столице следующих зимних Студенческих игр - Люцерну. В торжественной обстановке мэр Красноярска Сергей Еремин передал флаг главе швейцарского города Беату Цюсли.

"Каким потрясающим праздником стала церемония закрытия. Я с нетерпением жду следующей Универсиады, - сказал мэр Люцерна. - Гости со всем радушием будут приняты в сердце Швейцарии".