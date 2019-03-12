Судья Москалев обслужит матч чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Зенитом"

ТАСС, 12 марта. Бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым из Воронежа обслужит матч 20-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами главного арбитра станут Валерий Данченко (Уфа) и Максим Гаврилин (Владимир), резервный судья - Алексей Матюнин (Москва). Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 17 марта на "Открытие-Арене".

В этот же день Михаил Вилков из Нижнего Новгорода рассудит игру "Локомотив" - "Краснодар", Виталий Мешков (Дмитров) - "Уфа" - "Ахмат".

15 марта Кирилл Левников из Санкт-Петербурга рассудит махачкалинский "Анжи" и самарские "Крылья Советов". 16 марта Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) обслужит встречу "Оренбург" - "Динамо", Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) - "Урал" - ЦСКА, Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) - "Рубин" - "Ростов", Василий Казарцев (Санкт-Петербург) - "Арсенал" - "Енисей".