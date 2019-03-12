Московское "Динамо" уступило итальянскому "Лубе" в первом матче 1/4 финала волейбольной ЛЧ

ТАСС, 12 марта. Московское "Динамо" на своей площадке проиграло итальянскому клубу "Лубе" в первом матче 1/4 финала волейбольной Лиги чемпионов. Матч прошел в Москве.

Встреча завершилась со счетом 2-3 (10:25, 25:23, 25:23, 18:25, 13:15).

"Лубе" является трехкратным чемпионом Италии и пятикратным обладателем Кубка Италии. В Лиге чемпионов клуб один раз завоевал золотые медали (2001/02) и два раза - бронзовые (2015/16, 2016/17). "Динамо" дважды становился бронзовым призером Лиги чемпионов (2006/07, 2010/11) и однажды - серебряным (2009/10). Московский клуб является двукратным чемпионом России.

Ответный матч пройдет 21 марта в Италии.