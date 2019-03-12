Тренер "Милана" Гаттузо не будет дисквалифицирован за удаление в матче чемпионата Италии

ТАСС, 12 марта. Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо не будет наказан дисквалификацией за удаление в матче 27-го тура чемпионата Италии с "Кьево". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.

41-летний специалист должен заплатить штраф в размере €15 тыс. Таким образом, Гаттузо не пропустит матч 28-го тура чемпионата Италии с "Интером", который пройдет 17 марта.

Матч между "Миланом" и "Кьево" состоялся 9 марта в Вероне, завершившись победой миланцев со счетом 2:1. В первой тайме Гаттузо вступил в перепалку с форвардом "Кьево" Риккардо Меджорини, в результате чего был удален главным арбитром матча со скамейки запасных.