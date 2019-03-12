ХК "Спартак" и вратарь Гудачек договорились о продлении контракта

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Артем Чесноков/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" и вратарь команды Юлиус Гудачек достигли договоренности о продлении контракта на два года. Об этом ТАСС сообщил агент 30-летнего хоккеиста Юрий Николаев.

Словацкий голкипер перешел в "Спартак" из "Северстали" перед нынешним сезоном, подписав контракт на один год. В регулярном чемпионате голкипер провел за красно-белых 45 матчей, одержав 17 побед. В серии плей-офф со СКА (2-4) голкипер сыграл все шесть матчей, одержав две победы. Гудачек участвовал в Матче звезд КХЛ этого года в Казани.

"Пока контракт официально не подписан, но Гудачек провел переговоры, есть договоренность со "Спартаком" о продлении [контракта] на два года", - сказал Николаев.

"Спартак" в нынешнем сезоне уступил СКА в первом раунде плей-офф со счетом 2-4, при этом одержав первую победу в Кубке Гагарина с марта 2010 года.