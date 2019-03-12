"Манчестер Сити" забил семь безответных мячей в ворота "Шальке" и прошел в 1/4 финала ЛЧ

ТАСС, 13 марта. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" на своем поле одержал разгромную победу над немецким "Шальке" со счетом 7:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча также завершился победой британского коллектива - 3:2.

Дублем в составе победителей отметился Серхио Агуэро (35-я, с пенальти, 38-я минуты), по одному мячу забили Лерой Сане (42), Рахим Стерлинг (57), Бернарду Силва (71), Фил Фоден (78) и Габриэл Жезус (84). Таким образом, по сумме двух встреч в четвертьфинал пробился клуб из Манчестера.

Команды провели пятый очный матч. Впервые они сыграли в полуфинале Кубка кубков сезона-1969/70, тогда в первой встрече сильнее оказался "Шальке" со счетом 1:0, а ответная игра завершилась крупной победой английской команды - 5:1. В том сезоне "Манчестер Сити" стал победителем турнира, обыграв в финале польский "Гурник" (2:1). Еще один матч между соперниками состоялся в рамках группового этапа Кубка УЕФА сезона-2008/09 и завершился победой "Манчестер Сити" (2:0).

В предыдущий раз команда одерживала победу со счетом 7:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2014/15, тогда немецкая "Бавария" в ответной встрече обыграла украинский "Шахтер". "Манчестер Сити" в третий раз в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В прошлом сезоне он на данной стадии по сумме двух матчей проиграл "Ливерпулю" (0:3, 1:2), а в розыгрыше-2015/16 дошел до полуфинала, где уступил мадридскому "Реалу" (0:0, 0:1).

Соперник "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.