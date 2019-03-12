"Ювентус" разгромил "Атлетико" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 13 марта. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" на своем поле одержал крупную победу над испанским "Атлетико" со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хет-триком в составе победителей отметился португальский форвард Криштиану Роналду, который отличился на 27-й, 49-й и 86-й (с пенальти) минутах. Первый матч завершился победой "Атлетико" со счетом 2:0. Таким образом, в следующий раунд турнира пробилась команда из Турина, причем "Ювентус" впервые в своей истории сумел пройти в следующую стадию плей-офф еврокубка, проиграв первую встречу с разницей в два гола.

Роналду упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, на данный момент на его счету 124 гола в 160 матчах. У ближайшего преследователя, аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси, 106 голов в 130 играх. Кроме того, Роналду сравнялся с Месси по количеству хет-триков в матчах Лиги чемпионов. В активе обоих футболистов по восемь хет-триков в турнире, они делят первое место по этому показателю.

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини провел свой 500-й матч в составе команды. Он стал пятым футболистом в истории клуба, достигшим данной отметки, после нападающего Алессандро Дель Пьеро, вратаря Джанлуиджи Буффона, защитника Гаэтано Ширеа и полузащитника Джузеппе Фурино. "Ювентус" в третий раз подряд выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов. В сезоне-2015/16 команда на стадии 1/8 финала турнира уступила немецкой "Баварии" (2:2, 2:4 - дополнительное время).

В четвертый раз в 1/8 финала Лиги чемпионов текущего сезона команда пробивается в следующую стадию турнира после поражения в первом матче. Ранее подобным образом побед добились английский "Манчестер Юнайтед", оказавшийся сильнее французского ПСЖ (0:2, 3:1), португальский "Порту", обыгравший итальянскую "Рому" (1:2, 3:1 - дополнительное время) и голландский "Аякс", переигравший испанский "Реал" (1:2, 4:1).

Соперник "Ювентуса" в четвертьфинале Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.