Российский конькобежец Андрей Ануфриенко умер в возрасте 48 лет

ТАСС, 13 марта. Российский спортсмен, дважды участвовавший в зимних Олимпийских играх, являвшийся многократным чемпион СССР, России и серебряным призером мирового первенства по конькобежному спорту, Андрей Ануфриенко скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

"Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего и всему профессиональному сообществу. Коллегам по спорту и друзьям Андрей навсегда запомнился профессионалом с большой буквы, добрым и отзывчивым человеком", - говорится в сообщение. Смерть спортсмена наступила 6 марта, ее причина не уточняется.

Гражданская панихида состоится 13 марта в родном городе Ануфриенко - Екатеринбурге.

Ануфриенко участвовал в составе сборной России на Олимпийских играх в Лиллехаммере (1994) и Нагано (1998). В 1994 году он стал серебряным призером чемпионата мира в Гетеборге на дистанции 1500 м. В последнее время Ануфриенко работал тренером юношеской команды в хоккейном клубе.