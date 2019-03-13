Хачанов обыграл Рублева в третьем круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 13 марта. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл соотечественника Андрея Рублева в третьем раунде турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе. Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 12-м номером. Рублев вышел в основную сетку через квалификацию. Соперники встретились между собой в третий раз на турнире под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теперь на счету Хачанова две победы, у Рублева - одна.

Следующим соперником 22-летнего россиянина станет американец Джон Изнер (8). Встреча четвертого раунда пройдет 13 марта и начнется в 22:00 мск.

Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 марта. Действующим победителем турнира является аргентинец Хуан Мартин дель Потро.