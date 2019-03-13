Красноярские призеры Универсиады получили награды от губернатора края

КРАСНОЯРСК, 13 марта. /ТАСС/. Призеры Всемирной зимней Универсиады, представлявшие Красноярский край, получили награды от губернатора региона Александра Усса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

Спортсмены из Красноярского края завоевали 23 из 112 медалей сборной России на играх.

"Решающий вклад в наш триумф внесли спортсмены. В составе команды России было всего 296 человек, наиболее представительной ее частью стала делегация Красноярского края. Это произошло не потому, что мы были хозяевами Универсиады, а только благодаря успешному прохождению жесткого отбора", - подчеркнул Усс.

Спортсмены и тренеры были награждены почетными грамотами и денежными премиями, которые, по словам губернатора, предоставлены бизнесменом и меценатом Хазретом Совменом. Также, как уточнили в пресс-службе губернатора, спортсменам будут выданы премии из краевого бюджета.

Зимняя Универсиада проходила в Красноярске с 2 по 12 марта. В ней принимали участия порядка трех тысяч спортсменов. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые награды.