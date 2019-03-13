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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Наследие Универсиады обсудят на экономическом форуме в Красноярске

Красноярский экономический форум пройдет 28-30 марта

КРАСНОЯРСК, 13 марта. /ТАСС/. Наследие Всемирной зимней Универсиады, которая завершилась 12 марта, обсудят на Красноярском экономическом форуме. Об этом на брифинге в среду сообщил губернатор региона Александр Усс.

Красноярский экономический форум пройдет 28-30 марта.

"У нас состоится Красноярский экономический форум, где одной из важнейших составляющих будем тема использования наследия Универсиады, в том самом инвестиционно- экономическом плане", - сказал губернатор. По его словам, Универсиада разделила историю региона на две части.

Универсиада проходила в Красноярске с 2 по 12 марта. К Студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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