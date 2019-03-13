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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Парк Универсиады в Красноярске посетили 600 тыс. человек

Универсиада проходила в Красноярске с 2 по 12 марта

КРАСНОЯРСК, 13 марта. /ТАСС/. Парк Универсиады за время его работы посетили 600 тыс. человек. Об этом в среду на брифинге сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Парк Универсиады начал работу 28 февраля. Он занимает площадь перед Большим концертным залом и островом Татышев, соединенным с площадью вантовым мостом. На территории парка проходили конкурсы, викторины, трансляции спортивных событий Универсиады, действовали национальные подворья.

"Я с радостью отмечаю, что только в парке Универсиады за время его работы побывали 600 тыс. человек", - сказал губернатор, добавив, что спортивные и культурные события Универсиады вызывали ажиотаж среди жителей города.

Универсиада проходила в Красноярске с 2 по 12 марта. Сборная Россия заняла первое место в медальном зачете, завоевав 112 медалей.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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