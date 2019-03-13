{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Главный тренер "Питтсбурга" Салливан высоко оценил игру Малкина в НХЛ

В ночь на среду в матче против "Вашингтона" (5:3) Малкин отдал две результативные передачи, что позволило форварду набрать 1000-е (391 шайба + 609 передач) очко в заокеанской карьере
Евгений Малкин AP Photo/Keith Srakocic
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Keith Srakocic

ТАСС, 13 марта. Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан похвалил российского нападающего команды Евгения Малкина после домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтона". Слова Салливана приводит пресс-служба "Питтсбурга".

В ночь на среду в матче против "Вашингтона" (5:3) Малкин отдал две результативные передачи, что позволило форварду набрать 1000-е (391 шайба + 609 передач) очко в заокеанской карьере.

"Он не получал такого доверия, которого заслужил, за пределами "Питтсбурга" в хоккейном мире. Он является одним из элитных игроков в лиге на протяжении десяти с лишним лет. И он отличный человек, отличный товарищ по команде", - заявил Салливан.

32-летний Малкин стал 88-м игроком за всю историю НХЛ, которому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах. 

Первенство мира по парусному спорту пройдет в августе в Свердловской области
В настоящее время уже создан организационный комитет, который возглавил заместитель губернатора региона Павел Креков
Читать полностью