Главный тренер "Питтсбурга" Салливан высоко оценил игру Малкина в НХЛ

ТАСС, 13 марта. Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан похвалил российского нападающего команды Евгения Малкина после домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтона". Слова Салливана приводит пресс-служба "Питтсбурга".

В ночь на среду в матче против "Вашингтона" (5:3) Малкин отдал две результативные передачи, что позволило форварду набрать 1000-е (391 шайба + 609 передач) очко в заокеанской карьере.

"Он не получал такого доверия, которого заслужил, за пределами "Питтсбурга" в хоккейном мире. Он является одним из элитных игроков в лиге на протяжении десяти с лишним лет. И он отличный человек, отличный товарищ по команде", - заявил Салливан.

32-летний Малкин стал 88-м игроком за всю историю НХЛ, которому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах.