Первенство мира по парусному спорту пройдет в августе в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Первенство мира по парусному спорту и дисциплине "матчевые гонки" состоится в Свердловской области с 11 по 18 августа. Об этом в среду сообщили журналистам в департаменте информполитики региона.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, согласно которому первенство мира по парусному спорту и дисциплине "матчевые гонки" состоится в Свердловской области с 11 по 18 августа. С инициативой о проведении мероприятия в регионе выступила Свердловская федерация парусного спорта", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время уже создан организационный комитет, который возглавил заместитель губернатора региона Павел Креков. "Его заместителями стали министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и глава Екатеринбурга Александр Высокинский. В состав оргкомитета вошли представители органов власти региона, ГУ МЧС России по Свердловской области, губернского яхт-клуба "Коматек" и Свердловской федерации парусного спорта", - рассказали в департаменте.

Чемпионат мира по матчевым гонкам - это формат, в котором участники регаты выходят на старт не одновременно, а встречаются в парных гонках. По завершении этих гонок по сумме набранных очков определяются полуфиналисты, затем - финалисты, которые и разыгрывают первенство. В матчевых гонках все выступают на одинаковых яхтах.