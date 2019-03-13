Федор Чалов признан лучшим игроком 19-го тура Российской премьер-лиги

Легкоатлеты РФ выступят на ОИ-2020 в составе сборной вне зависимости от статуса федерации

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что российские легкоатлеты также будут выступать под национальным флагом на ближайших Европейских играх

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