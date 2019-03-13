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Футбол в России

Федор Чалов признан лучшим игроком 19-го тура Российской премьер-лиги

В матче с "Рубином" (3:0) нападающий ЦСКА забил гол и отдал голевую передачу
Федор Чалов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Федор Чалов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 13 марта. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов признан лучшим футболистом 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам совместного голосования РПЛ, телеканалов "Матч Премьер" и "Матч ТВ". Об этом в среду сообщает пресс-служба РПЛ.

9 марта ЦСКА в домашнем матче победил казанский "Рубин" со счетом 3:0. Чалов забил гол и отдал голевую передачу. 20-летний футболист набрал 18 399 голосов (42,88%). Второе место в голосовании занял форвард "Зенита" Сердар Азмун (11 716, 27,31%), третье - защитник "Спартака" Георгий Джикия (5 568, 12,98%).

В текущем сезоне Чалов забил 10 голов и сделал пять результативных передач.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 19 матчей.

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