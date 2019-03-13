Легкоатлеты РФ выступят на ОИ-2020 в составе сборной вне зависимости от статуса федерации

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские легкоатлеты выступят на Олимпийских играх 2020 года в Токио в составе национальной команды вне зависимости от статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом журналистам заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Ожидаем, что в Токио в 2020 году будем в оптимальном составе, этому предшествовала большая работа, проделанная ОКР. На сегодняшний момент в нейтральном статусе наши спортсмены выступают только в легкой атлетике, но за два года ситуация исправлена, - сказал Поздняков. - На ближайших Европейских играх легкоатлеты будут выступать под российским флагом. И вне зависимости от статуса национальной федерации легкой атлетики в Токио спортсмены будут выступать в составе олимпийской команды России в российской атрибутике. Это достижение ОКР".