Япония может допустить спортсменов из КНДР до участия в Олимпиаде 2020 года в Токио

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Японии может разрешить спортсменам из КНДР посетить Токио для участия в летних Олимпийских играх 2020 года. Об этом в среду рассказал министр, ответственный за организацию летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года, Ёситака Сакурада, слова которого приводит агентство Kyodo.

"Олимпийские и Паралимпийские игры - самое крупное в мире событие, олицетворяющее мир, и желательно, чтобы у него было как можно больше участников, - сказал Сакурада. - Этот вопрос необходимо рассмотреть со всех сторон". Он подчеркнул, что соответствующие министерства и ведомства страны займутся этим вопросом.

Япония в рамках односторонних санкций в отношении КНДР, введенных на фоне многочисленных ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна, запретила въезд гражданам КНДР в страну. Участие северокорейских спортсменов в спортивных мероприятиях на территории Японии происходит редко и со специального разрешения местных властей.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпиада пройдет с 25 августа по 6 сентября.