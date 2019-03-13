Медведев: сборная России блестяще выступила на Универсиаде

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необоснованными упреки в адрес сборной России на завершившейся во вторник Зимней Универсиаде в Красноярске, отметив, что команда показала настоящий университетский спорт. Об этом он заявил в среду на совещании с вице-премьерами.

"Команда наша действительно выступила блестяще", - сказал Медведев, открывая совещание. "Сколько бы нас ни пытались в чем-то упрекнуть, это настоящий университетский спорт, и был показан очень хороший результат", - заявил он.

Глава правительства поздравил победителей и призеров Игр и поручил вице-премьеру Ольге Голодец подготовить предложения об их поощрении.

Медведев отметил и хорошую организацию Универсиады. "Действительно, настоящий праздник спорта получился", - подчеркнул он.

Зимняя Универсиада в Красноярске прошла с 2 по 12 марта. Победителем общекомандного зачета стала сборная России, завоевавшая 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных, 32 бронзовых.